Путин и саудовский принц после первого гола в матче их команд обменялись рукопожатием

На 12 минуте матча сборная России смогла поразить ворота соперников

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, которые присутствуют на открывающем чемпионат мира матче между командами своих стран, обменялись рукопожатиями после первого гола, забитого российскими спортсменами.

На 12 минуте матча сборная России смогла поразить ворота соперников. Путин, с улыбкой глядя на Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в шутку развел руками. Затем они обменялись рукопожатием.

Ранее в четверг во время переговоров с наследным принцем Путин уже пошутил насчет соперничества сборных России и Саудовской Аравии. "Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия. Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде, - смеясь сказал президент РФ. - Победит сильнейшая команда".

Наследный принц Саудовской Аравии со смехом воспринял шутку президента. "Как бы ни закончился сегодняшний матч, мы все равно будем довольны, потому что мы благодаря совместной работе достигаем успехов в различных областях, - сказал он. - Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический и экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем - это будет плюс к тем достижениям, которые мы достигнем".

В настоящее время матч продолжается.