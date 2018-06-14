Власти Татарстана ожидают приезда Николя Саркози на матч ЧМ-2018

Ожидается, что в рамках поездки состоится встреча экс-президента Франции и главы Татарстана

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана ожидают, что матч между сборными Австралии и Колумбии, который пройдет 16 июня в Казани в рамках чемпионата мира по футболу, посетит бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом сообщила журналистам официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова.

"Первый матч в Казани пройдет 16 июня, на этот матч мы ожидаем экс-президента Франции Николя Саркози, его будет сопровождать посол Франции в РФ и министр спорта Франции. В рамках этой поездки мы ожидаем, состоится встреча Саркози с президентом Республики Татарстан", - сказала она.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. В 2012 году Саркози баллотировался на второй президентский срок, но проиграл выборы, уступив социалисту Франсуа Олланду. После поражения вернулся к адвокатской практике, заявив, что больше никогда не будет участвовать в политической жизни страны, однако в сентябре 2014 года официально объявил о возвращении в политику. В ноябре 2016 года в первом туре праймериз перед президентскими выборами занял третье место и выбыл из гонки за пост главы государства.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).