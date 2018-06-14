Футболист сборной России Газинский забил первый гол чемпионата мира 2018 года

Мяч был забит на 12-й минуте матча открытия в ворота команды Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Юрий Газинский забил первый гол чемпионата мира по футболу 2018 года. Мяч был забит на 12-й минуте матча открытия в ворота команды Саудовской Аравии.

Встреча проходит в Москве на стадионе "Лужники". Газинский, выступающий за клуб "Краснодар", впервые принимает участие в чемпионате мира. Для 28-летнего полузащитника этот гол стал дебютным за сборную России, он проводит седьмой матч в составе национальной команды.

Сборная России третий раз в истории забила в своем стартовом матче на чемпионатах мира. В 2002 году в игре против команды Туниса (2:0) забивали полузащитники Егор Титов и Валерий Карпин. В 2014 году нападающий Александр Кержаков забил гол в ворота сборной Южной Кореи (1:1), на турнире 1994 года в США сборная России уступила бразильцам в стартовой игре со счетом 0:2. Гол Газинского стал самым быстрым для сборной России в первых матчах на чемпионатах мира.

Сборные России и Саудовской Аравии выступают в группе А. Россияне также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара), сборная Саудовской Аравии встретится с уругвайцами 20 июня в Ростове-на-Дону, с египтянами - 25 июня в Волгограде.