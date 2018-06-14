Инфантино на русском языке поприветствовал болельщиков на открытии ЧМ-2018

Глава ФИФА поблагодарил Россию за организацию турнира

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на русском языке поприветствовал болельщиков перед матчем открытия чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2018

В матче открытия чемпионата мира на московском стадионе "Лужники" сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

"Дорогие друзья! Я приглашаю вас на чемпионат мира", - сказал Инфантино на русском.

"Добро пожаловать на чемпионат мира в Россию, - продолжил он на английском. - В течение месяца футбол будет главным событием в мире и все взгляды будут прикованы к России".

"Спасибо, Москва! Спасибо, Россия!" - сказал Инфантино в заключение по-русски.

Стартовый матч ЧМ-2018 начнется в 18:00 мск.