Сборная Португалии тренируется в полном составе перед матчем с командой Испании на ЧМ-2018

Перед занятием состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и полузащитника Жоау Моутинью

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Португалии принимают участие в тренировке перед игрой чемпионата мира с командой Испании. Занятие проходит на поле сочинского стадиона "Фишт", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Все футболисты португальской сборной, в том числе нападающий и капитан команды Криштиану Роналду, проводят полноценную тренировку. Перед занятием состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и полузащитника Жоау Моутинью. Матч между командами Португалии и Испании состоится в пятницу на арене "Фишт", начало - 21:00 мск.

Португальские футболисты на чемпионате мира сыграют в группе В. Помимо сборной Испании, соперниками подопечных Сантуша станут команды Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).

Мировое первенство стартовало 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, игра началась в "Лужниках" в 18:00 мск. Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.