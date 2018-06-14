Московское метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи в дни ряда матчей ЧМ-2018

График работы изменится в ночь с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, с 11 на 12 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 03:00 в отдельные дни матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Метро и МЦК станут работать до 03:00 четыре дня: в ночь с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, с 11 на 12 июля", - приводятся на портале слова Ликсутова.

На сайте отмечается, что "продление режима работы метро и МЦК позволит болельщикам, которые смотрят игру на стадионе, площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, в гостях или в кафе, быстро и удобно добраться домой после завершения матча".

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.