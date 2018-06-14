Путин надеется, что гости ЧМ будут рады побывать в радушной и гостеприимной России

Президент России считает, что миллиарды людей на планете объединены в одну футбольную команду

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что миллиарды людей на планете объединены в одну футбольную команду, а над этим единством не властны никакие различия.

"Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, миллиарды людей на планете. И где бы мы не жили, какими бы традициями не следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду - единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре", - заявил глава государства на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. По его словам, "потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга".

Путин убежден: "В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологии, ни в вере, заключается великая сила футбола, спорта в целом, сила его гуманистических начал". "Наша задача - сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами", - подчеркнул российский лидер.

Он поздравил "всю большую, многонациональную, дружную, мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты". "Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы искренне рады этому", - отметил Путин. На его взгляд, "в нашей стране футбол - не просто самый массовый вид спорта, футбол у нас по-настоящему любят". "И эта любовь, что называется, с первого взгляда - с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году", - заметил президент.

"Мы ответственно готовились провести у себя в гостях это грандиозное мероприятие и сделали все для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в России - открытой, гостеприимной, радушной, обрели здесь новых друзей, новых единомышленников", - заверил Путин.

Путин в завершении своего выступления на церемонии пожелал всем командам чемпионата успеха, "а болельщикам - незабываемых впечатлений".