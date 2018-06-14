Минниханов пожелал болельщикам ЧМ-2018 красивого футбола

Президент Татарстана выступил на открытии Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Казани

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал болельщикам чемпионата мира красивого футбола и хорошо провести время. Об этом он сказал на открытии Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Казани.

"Сегодня мы собрались на этой площадке в день открытия чемпионата мира по футболу в нашей стране, конечно же, для нас огромная честь принимать турнир. Я хотел бы пожелать нам красивого футбола, пожелать вам хорошего проведения времени, чтобы в Казани вам понравилось, и чтобы вы еще раз сюда вернулись", - отметил Минниханов.

На открытии также присутствовал бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков. Он пожелал всем болеть и переживать за российскую сборную. "Поздравляю, мы наконец-то дождались этого большого футбольного праздника. Казань долго ждала начала этого турнира. Мы будем болеть за нашу сборную, когда мы едины, мы - непобедимы", - сказал он.

В столице Татарстана в качестве площадки для проведения Фестиваля болельщиков выбрана территория у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня. На его территории установлены два экрана для удобства посетителей фестиваля. Размер самого большого экрана составил 144 квадратных метров.

На Фестивале болельщиков для гостей организован ряд сервисов, среди которых кейтеринг-зона, где можно перекусить или полноценно пообедать. Каждый день будет организована различная культурная программа, зона активностей для детей и взрослых.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).