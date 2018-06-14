Тренер: капитан сборной Португалии по футболу Роналду не отделяет себя от команды

По мнению Фернандо Сантугша, матч между сборными Португалии и Испании является футбольной классикой и станет настоящим праздником

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является лидером команды на поле и за его пределами, однако не ставит себя выше коллектива. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш.

Матч группы В между сборными Португалии и Испании состоится в Сочи на стадионе "Фишт" в пятницу, начало - 21:00 мск. Эта игра станет первой для команд на ЧМ-2018. Капитаном португальской команды на турнире является 33-летний Роналду - рекордсмен сборной по числу матчей и забитых голов.

"Роналду - это капитан чрезвычайного порядка, все и так знают, какой он игрок. Он положительно влияет на команду и на поле, и за его пределами, фигуру Криштиану трудно переоценить. При этом Роналду понимает, что главное - это вся команда, а не только он", - сказал Сантуш.

По мнению тренера португальцев, матч между сборными Португалии и Испании является футбольной классикой и станет настоящим праздником. "Конечно, эта игра - мировая классика, мы географические соседи, а соседи всегда знают друг друга. У нашей команды и у испанцев цель одна - выиграть, однако это же первая игра на турнире, а она всегда бывает сложной. Не знаю, будет ли этот матч лучшим на групповой стадии, но атмосфера будет прекрасная, думаю, стадион окажется забит, это праздник футбола", - отметил тренер.

Помимо испанских футболистов, соперниками сборной Португалии по групповому этапу станут команды Марокко и Ирана. "Сборная Испании - замечательная команда, очень квалифицированная, мы всегда обращаем внимание на то, как они работают. Идеальных команд не бывает, хотя испанцы, пожалуй, посильнее других команд в нашей группе. Мы готовы физически, эмоционально, психологически противостоять им и завтра постараемся выиграть этот матч", - заключил Сантуш.

Матч португальской команды против сборной Марокко состоится 20 июня в "Лужниках", встреча со сборной Ирана - 25 июня в Саранске. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.