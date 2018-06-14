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14 июня, 19:28
Российский гимн чемпионата мира по футболу исполнили в московском метро
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В рамках проекта "Музыка в метро" на различных площадках в течение всего чемпионата будут звучать национальные песни и гимны сборных, приехавших на турнир

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Участники проекта "Музыка в метро" исполнили российский гимн чемпионата мира по футболу на станции "Сретенский бульвар", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Музыкальный коллектив "Загадки Евы" исполнил гимн под аккомпанемент гитары, контрабаса, скрипки и флейты.

"Мы хотели поддержать нашу сборную по футболу и сделать оригинальный музыкальный подарок пассажирам Московского метрополитена. Недавно проект "Музыка в метро" был расширен почти в полтора раза. На музыкальных площадках в течение всего чемпионата будут звучать национальные песни и гимны сборных, которые приехали на турнир", - сказал первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, слова которого приводит пресс-служба.

Выступления артистов на площадках проекта "Музыка в метро" дополнили список тематических мероприятий метрополитена. Так, 13 июня на станции "Воробьевы горы" открылась выставка плакатов, посвященных истории чемпионата мира по футболу. До 20 июля пассажиры смогут увидеть самые значимые моменты игр. Кроме того, на Кольцевой линии продолжает курсировать тематический поезд, также посвященный чемпионату мира, а на станциях метро и Московского центрального кольца до 15 июля пройдут экскурсии на русском и английском языках.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

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