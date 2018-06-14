Тренер сборной Уругвая считает, что Суарес повзрослел после инцидента с укусом на ЧМ-2014

Он подчеркнул, что форвард много работал над собой не только как футболист, но и в личной жизни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес повзрослел после инцидента, который произошел на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, когда он укусил защитника итальянской сборной Джорджо Кьеллини. Об этом главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес сообщил на предматчевой пресс-конференции в Екатеринбурге.

Первую игру на чемпионате мира - 2018 уругвайская команда проведет против сборной Египта. Матч состоится 15 июня в Екатеринбурге.

Эпизод с Кьеллини произошел на 78-й минуте встречи третьего тура группового этапа ЧМ-2014 (завершившегося победой уругвайцев - 1:0), Суарес во время борьбы в штрафной укусил игрока итальянской команды в плечо, а тот в ответ отмахнулся и попал локтем уругвайцу в лицо. Но это нарушение не было замечено мексиканским арбитром Марко Родригесом. После игры Суарес был дисквалифицирован на девять официальных матчей национальной команды.

"Нет сомнения в зрелости Суареса, он стал намного взрослее, чем в 2014 году. Он сильно изменился, повзрослел, а то, что произошло в Бразилии - это часть жизни", - сказал Табарес.

Он подчеркнул, что Суарес много работал над собой не только как футболист, но и в личной жизни. "Он прошел большой путь для того, чтобы выступить на ЧМ-2018 в России", - сказал Табарес.

Наставник уругвайцев отметил, что команда надеется прервать 48-летнюю серию без побед в первых матчах на турнире.

"Это особая статья - мы считаем, что мы прокляты в этом отношении, что-то вроде клейма. Мы зациклены на победе, мы очень хотим победить в матче против сборной Египта. На протяжении 48 лет мы не побеждали ни в одном первом матче. Если победим завтра, будем радоваться еще и тому, что разобьем этот порочный круг", - сказал Табарес.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.