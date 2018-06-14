Путин прибыл на стадион "Лужники", где открывается чемпионат мира по футболу

В церемонии также принимает участие президент FIFA Джанни Инфантино

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл на московский стадион "Лужники", где начинается церемония открытия чемпионата мира по футболу. В церемонии также принимает участие президент ФИФА Джанни Инфантино.

Сразу после церемонии состоится первый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Наряду с российским лидером, гостями матча открытия чемпионата стали высокопоставленные представители ряда стран, в том числе иностранные лидеры. В частности, в "Лужники" приехали главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. С некоторыми из них Путин уже провел отдельные встречи в Кремле в среду и в четверг.

Выступая в среду на конгрессе FIFA, Путин назвал чемпионат "долгожданным, радостным для всех поклонников футбола событием". По словам российского лидера, турнир позволит миллионам людей лучше узнать культуру других стран и народов, их традиции. Он пообещал, что РФ обеспечит всем, кто приедет на турнир, максимум комфорта и самые позитивные эмоции.