Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ-2018 прибыл в Казань

Представители Горьковской железной дороги сообщили, что на матч между Австралией и Францией приехали 560 болельщиков

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Первый бесплатный поезд с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года прибыл из Москвы в Казань. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

"Сегодня на железнодорожный вокзал Казань из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками чемпионата мира по футболу <...> На матч между Австралией и Францией, который состоится 16 июня, приехали 560 болельщиков", - сообщили в пресс-службе.

В период проведения чемпионата назначены 116 дополнительных поездов, обеспечивающих прибытие футбольных фанатов в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Самары, Нижнего Новгорода, а также Екатеринбурга и Волгограда. Всего в дополнительных бесплатных поездах, следующих из Казани болельщикам предоставлено более 22,6 тыс. мест.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Казани состоятся четыре матча группового этапа: Франция-Австралия (16 июня), Испания-Иран (20 июня), Польша-Колумбия (24 июня), Германия-Южная Корея (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.