Тренер марокканцев считает, что смена тренера не дестабилизирует испанскую сборную на ЧМ

Первый матч на чемпионате мира сборная Марокко сыграет со сборной Ирана 15 июня в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар считает, что отставка наставника команды Испании Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира не сможет ее дестабилизировать. Такое мнение Ренар высказал на пресс-конференции.

Сборные Испании и Марокко сыграют в одной группе на чемпионате мира - матч пройдет 25 июня в Калининграде. В среду пост главного тренера сборной Испании покинул Хулен Лопетеги, подписавший трехлетний контракт с мадридским "Реалом". Исполняющим обязанности наставника испанской сборной был назначен Фернандо Йерро.

"Когда у команды такой талант, как у сборной Испании, такая ситуация, может быть, заставит ее немного понервничать, но нужно сделать гораздо больше, чтобы ее дестабилизировать", - сказал Ренар.

Первый матч на чемпионате мира сборная Марокко сыграет со сборной Ирана 15 июня в Санкт-Петербурге, с португальцами марокканцы встретятся 20 июня в Москве на стадионе "Лужники". Ренар отметил, что одинаково серьезно относится к подготовке к матчам группового этапа со всеми соперниками. "Мы будем готовиться к матчу против Ирана как против Португалии и Испании. Все три матча для нас одинаково важны, хотя мы понимаем, что следующие два матча играем против гигантов, но важно хорошо "зайти" в чемпионат", - сказал он.

"Мы готовимся как можно лучше. Мы приехали сюда в сильнейшем составе и покажем все свои качества. Мы приехали в Россию, Петербург не для того, чтобы делать красивые фото, а чтобы соревноваться", - добавил главный тренер сборной Марокко.

Марокканская сборная в четверг провела перед матчем тренировку на стадионе "Санкт-Петербург", где ей предстоит встретиться в пятницу с командой Ирана. Двумя часами ранее на этом же поле занималась иранская сборная. Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.