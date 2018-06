В начале был показан видеоклип, в котором известные российские музыканты Юрий Башмет и Даниил Трифонов исполнили Петра Чайковского на плавучей платформе на Москве-реке

За 1 час 22 минуты до начала матча испанский вратарь, чемпион мира 2010 года Икер Касильяс и российская топ-модель, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова вынесли на поле кубок чемпионата мира. В начале был показан видеоклип, в котором известные российские музыканты Юрий Башмет и Даниил Трифонов исполнили Петра Чайковского на плавучей платформе на Москве-реке. Робби Уильямс также исполнил несколько известных хитов - Feel, Rock DJ и Let me entertain you, а также вместе с чемпионом мира 2002 года Роналдо и детьми принял участие в интерактиве.

Матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Символический удар по мячу

Официальный мяч турнира Telstar 18 на поле вынесла посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева. Этот мяч 24 марта был доставлен на Международную космическую станции (МКС). Этим мячом российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев сыграли футбольный матч на МКС. 3 июня мяч вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" вернулся на Землю.

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо и официальный талисман чемпионата мира в России волк Забивака, а также один из мальчиков, участвовавших в церемонии открытия, символически разыграли мяч. Роналдо разогнавшись, совершил обманное движение и не стал бить по мячу, оставив его мальчику. Мальчик совершил первый символический удар по мячу чемпионата, отдав пас Забиваке.

Участники церемонии

Робби Уильямс - британский певец, который выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю (17). Он был включен в Британский Зал музыкальной славы. На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Аида Гарифуллина - российская певица-сопрано. В 2013 году по приглашению художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дебютировала на петербургской сцене в роли Сюзанны в опере-буффа Моцарта "Свадьба Фигаро". С начала сезона-2014/15 является солисткой Венской оперы.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). На чемпионате мира 2002 года он стал лучшим бомбардиром, забив восемь мячей. Бразильский форвард также является двукратным обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002), вручаемого лучшему футболисту мира.