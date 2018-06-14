Полузащитник португальской сборной отметил высокую готовность России к турниру

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии намерена начать чемпионат мира по футболу с победы над испанцами и впоследствии выиграть турнир. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник португальской команды Жоау Моутинью.

Матч группы В между сборными Португалии и Испании состоится на сочинском стадионе "Фишт" в пятницу, начало - 21:00 мск. Эта игра станет первой для команд на ЧМ-2018.

"Ожидания от чемпионата мира у нас высокие, Россия хорошо все организовывала, это просто фантастика, условия супер. Надеюсь, нам удастся добиться своих целей, выложившись по полной. Мы сосредоточены и работаем на достижение наших целей на турнире, надо начать чемпионат мира хорошо. Мы должны выиграть Кубок мира, ведь представляем страну, которая является футбольной, за этим мы сюда и приехали - выигрывать", - сказал Моутинью.

В стане сборной Испании за день до старта чемпионата мира произошли значительные изменения - пост главного тренера покинул Хулен Лопетеги, подписавший трехлетний контракт с мадридским "Реалом". Исполняющим обязанности наставника испанской сборной был назначен Фернандо Йерро.

"Если говорить о негативных последствиях [смены тренера], то вряд ли они будут, а вот позитивные вполне могут быть. Испанцы отлично подготовились к чемпионату, не думаю, что смена тренера что-то изменит, их тактика вряд ли поменяется. Они единая, хорошая команда, это вызов для их соперников, однако и наша сборная очень качественная, мы нацелены только на победу. К тому же нам не нужно смотреть на другие команды, ведь наш коллектив очень дисциплинированный и сконцентрированный", - отметил Моутинью.

"Миллионы людей надеются на нас"

Сборная Португалии стартует на чемпионате мира в ранге действующего чемпиона Европы. В 2016 году команда выиграла Евро во Франции, обыграв хозяев турнира в финале со счетом 1:0.

"Думаю, сборная Португалии находится среди кандидатов на победу в чемпионате мира, мы все-таки чемпионы Европы. Это не дает нам право быть первыми фаворитами, но наша команда амбициозная и достойная, мы сделаем свою работу как положено", - сказал Моутинью.

"Миллионы людей в нашей стране надеются на нас, давление всегда есть, но оно положительное. Наши болельщики нас всегда поддерживают, они заслуживают получить удовольствие, и мы сами хотим играть с наслаждением", - заключил футболист.

По ходу группового этапа ЧМ-2018 португальцы, помимо встречи с испанцами, проведут матчи против сборных Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.