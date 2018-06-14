В Петербурге открылась выставка почтовой продукции, выпущенной к ЧМ-2018

Для выставки собрали более 300 марок государств, входящих в конфедерации ФИФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Выставка почтовой продукции, выпущенной к чемпионату мира по футболу 2018 года, открылась в Центральном музее связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Подписи к экспонатам выполнены на двух языках - русском и английском.

"Выставка состоит из нескольких частей: почтовая продукция, которую с 2015 года выпускала к нашему чемпионату компания "Марка". Блок с самыми первыми футбольными марками каждой страны, входящей в одну из конфедераций Международной федерации футбола (ФИФА). А также стенды с историей всех чемпионатов мира по футболу и зона для игры футбол", - сообщила ТАСС куратор выставки Ульяна Долматова.

По словам собеседницы агентства, среди почтовой продукции, выпущенной к ЧМ-2018, более 200 марок, открыток, конвертов, на которых изображены города, принимающие матчи, звезды российского и советского футбола, а также символика чемпионата. "Компания "Марка" также предоставила для выставки уникальные оригиналы-макеты почтовых марок, которые демонстрируют как утверждались марки", - сказала она.

История футбольной филателии представлена в экспозиции петербургского коллекционера Владимира Фалина. По словам собеседницы агентства, собрано более 300 марок государств, входящих в конфедерации ФИФА. "Это все первые марки стран на футбольную тематику, начиная с первой футбольной марки 1924 года из Уругвая, который признан родоначальником футбольной филателии. В России нигде такой полной коллекции не представлено", - пояснила она.

На стендах, посвященных истории чемпионата, первые посетители, среди которых были филателисты и журналисты, смогли увидеть копии настоящих билетов и брошюр чемпионатов, начиная с первых соревнований 1930 года в Уругвае и заканчивая играми в Бразилии 2014 года. Также в музее представлен стенд со снимками всех мячей чемпионатов. "Мы решили привести снимки оранжевых мячей, которые использовались в плохую погоду и обычных белых, чтобы разнообразить выставку", - добавила Долматова.

В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей чемпионата, который состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Выставка продлится почти до самого конца соревнований - до 14 июля.