Годин: сборная Уругвая не будет менять подготовку из-за выхода Салаха на поле в матче ЧМ

Нападающий сборной Египта в среду приступил к тренировкам впервые после перерыва, связанного с травмой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая не будет менять подготовку к матчу чемпионата мира по футболу с командой Египта из-за того, что нападающий команды соперника Мохаммед Салах выйдет на поле. Об этом сообщил журналистам капитан сборной Уругвая Диего Годин на предматчевой конференции в Екатеринбурге.

В четверг главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил журналистам, что нападающий Мохаммед Салах, скорее всего, выйдет на поле в матче против команды Уругвая, который пройдет на "Екатеринбург-Арене" 15 июня.

"Подготовка нашей сборной не зависит от статуса одного игрока. Мы давно готовились к чемпионату мира, и подготовка не зависит от того, будет или нет Салах на поле", - сказал Годин.

В свою очередь, главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил, что футболисты национальной команды находятся в прекрасной форме.

"Что касается Салаха - был бы очень рад, если бы он смог выступить завтра после травмы, это, конечно, матч мечты после такой травмы. <...> Не знаю, как он восстанавливается, поэтому не могу сказать, в какой он форме. Мы не подготовили стратегию, готовились независимо от Салаха, как делаем всегда. Если будет Салах, нам нужно будет играть осторожно и контролировать его", - Табарес.

Салах в среду приступил к тренировкам впервые после перерыва, связанного с травмой. Он занимался по индивидуальной программе. А в четверг нападающий работал уже в общей группе. Салах получил травму плеча в финале Лиги чемпионов 26 мая между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" (1:3). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.