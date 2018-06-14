Жуков: сборная России должна выходить из группы на ЧМ-2018

Россияне в матче открытия турнира в четверг сыграют с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна выходить из группы на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Государственной Думы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Россияне в матче открытия турнира в четверг сыграют с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.

"Есть ощущение праздника. Думаю, есть шансы на победу сегодня и на выход из группы - она у нас не самая сильная. И Саудовская Аравия, и Египет - команды точно не выше нашей по уровню, из группы мы должны выходить", - сказал Жуков.

"Какой будет счет [в матче с командой Саудовской Аравии]? Геннадий Андреевич [Зюганов] говорит, что 3:1 [в пользу сборной России]. Можем, как пойдет, но выигрывать должны", - добавил парламентарий.