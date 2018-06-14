Генконсул РФ: чемпионат мира по футболу привлечет в Россию 200 тыс. болельщиков из Китая

К настоящему моменту билеты на просмотр матчей приобрели более 40 тыс. граждан КНР

ХАРБИН /Китай/, 14 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Чемпионат мира по футболу привлечет в Россию не менее 200 тыс. китайских болельщиков. Такую цифру в беседе с ТАСС озвучил в четверг генконсул РФ в Шэньяне (Северо-Восточный Китай) Сергей Пальтов.

"Изначальные наши прогнозы - 200 тыс. человек. Это не только те, кто купит билеты на футбольные матчи, но и сопутствующие им люди", - отметил он.

По словам дипломата, к настоящему моменту билеты на просмотр матчей на российских стадионах приобрели более 40 тыс. граждан КНР. "Футбольный чемпионат в России послужит "окном" для развития связей не только в спортивной области, но и в культурной, туристической. <...> Такие мероприятия позволяют раскрывать потенциал наших регионов", - добавил Пальтов.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что для просмотра матчей чемпионата мира в РФ приедут порядка 100 тыс. китайских любителей футбола. Многие из них выразили готовность заплатить огромные деньги, чтобы непосредственно присутствовать на стадионе во время игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ, первый матч состоится на стадионе "Лужники", где сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Как сообщил ранее МИД Китая, на церемонию открытия прибудет спецпосланник председателя КНР, вице-премьер Госсовета Сунь Чуньлань.

Сборная Китая не сумела квалифицироваться на мировое первенство. Китайские футболисты лишь раз играли в финальной части чемпионата мира - в 2002 году.