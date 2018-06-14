Объявлен стартовый состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия ЧМ-2018

В состав команды вошел лучший бомбардир сборной Мохаммад аль-Сахлави

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий Мохаммад аль-Сахлави вошел в стартовый состав сборной Саудовской Аравии по футболу на матч открытия чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает пресс-служба сборной Саудовской Аравии.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратарь - Абдулла аль-Майюф,

защитники - Осама Хавсави, Омар Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк,

полузащитники - Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Яхья аль- Шери, Тайсир аль-Джассим, Салем аль-Досари,

нападающий - Мохаммад аль-Сахлави.

Аль-Сахлави является лучшим бомбардиром сборной Саудовской Аравии в ее нынешнем составе, в активе 31-летнего нападающего 28 голов в 40 матчах за национальную команду. В рамках отборочного турнира чемпионата мира он сыграл за сборную 14 матчей, в которых забил 16 мячей.

Встреча между командами пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 18:00 мск. Чемпионат мира завершится 15 июля.