Трезеге: футболистам сборной России важно победить в стартовом матче чемпионата мира

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции также отметил высокий уровень организации чемпионата мира

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российским футболистам крайне важно начать с победы домашний чемпионат мира и создать задел для успешного выступления. Об этом ТАСС заявил чемпион мира и Европы Давид Трезеге, посетивший турнир Tango League.

"Сборной России как хозяевам чемпионата мира необходимо побеждать в стартовом матче, - сказал Трезеге. - Это было бы хорошим заделом для успешного выступления. Хотя и Саудовская Аравия - команда не подарок, пусть о них и не так много известно. Я знаю только одного российского футболиста - Александра Кокорина, жаль, что он пропускает турнир из-за травмы".

Трезеге также отметил высокий уровень организации чемпионата мира. "Люди в России очень отзывчивые и позитивные, мне это нравится, - сказал собеседник агентства. - Уровень организации чемпионата на высоте, здесь все очень здорово. Я непременно иду на матч открытия и буду ждать великолепного футбола".

Он добавил, что считает главным фаворитом сборную Франции, поскольку команда выглядит сбалансированной во всех линиях.

"У Франции стабильная и сбалансированная команда, которая способна доставить неприятности любому сопернику. Также я бы отнес к фаворитам бразильцев и испанцев, но команда Франции - претендент номер один. Что касается лучшего игрока, то это без сомнения Лионель Месси. Этот парень умеет в футболе все", - сказал Трезеге.

Сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира на стадионе "Лужники" в Москве. Встреча начнется в 18:00 мск.