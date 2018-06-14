Волгоград солнечный и Екатеринбург хлебосольный

На территории фан-зон установили большие экраны для просмотра матчей и приготовили традиционные блюда

На открытии фестиваля болельщиков в Волгограде, несмотря на 30-градусную жару, было очень многолюдно, в основном это молодежь, многие пришли вместе с семьей. В руках у гостей спортивная атрибутика с символикой чемпионата мира, воздушные шары.

В Саранске фан-зона, торжественно открывшаяся 12 июня, пользуется большой популярностью среди перуанцев: 16 июня их команда сыграет в Мордовии матч с командой Дании. Перуанцев легко узнать - большинство из них в красно-белых футболках цветов национальной сборной или в майках с изображением герба страны. По предварительным данным, матч в Саранск приедут посмотреть около 10 тыс. перуанцев.

В Сочи приехали на открытии фестиваля болельщики сборной Китая. "Это Россия, я чувствую, только здесь умеют так веселиться", - сказал ТАСС пожилой китайский болельщик Чжан Фаньчжи.

"Мы прилетели на самолете из Сан-Паулу через Париж в Санкт-Петербург. Мы могли выбрать другую локацию, но мы много читали, что Петербург - очень симпатичный город, и его мы захотели увидеть в первую очередь. Мы пришли сюда, в фан-зону, чтобы увидеть трансляцию открытия чемпионата. Здесь очень много радости, мы общаемся с людьми из разных стран, чувствуем единение, которое здесь царит между людьми, они все говорят на языке футбола", - рассказал ТАСС болельщик из Бразилии Паулу Хамильтон да Силва.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Фан-зоны для болельщиков чемпионата мира по футболу открываются по всей России: миллионы фанатов смогут следить на больших экранах за перипетиями турниров. Уже церемонии открытия фестивалей болельщиков, прошедшие за несколько часов до официального старта ЧМ-2018, собрали многотысячные аудитории.

"Сегодняшняя атмосфера показывает, какой невероятной мощью обладает футбол, как любят его во всем мире. Как сплачивает и объединяет он людей разных национальностей, возрастов и поколений! Футбол - это язык мира, который понимают миллиарды жителей нашей планеты. И, конечно же, нельзя представить современный футбол без болельщиков. Именно они делают спорт зрелищем, наполняют каждую игру азартом, приближают футбольные победы", - сказал на церемонии открытия фестиваля болельщиков мэр Волгограда Андрей Косолапов.

Для фан-зоны власти Волгограда выбрали территорию верхней и нижней террас Центральной набережной Волги. В этом месте набережная представляет собой природный амфитеатр - слева и справа от центральной лестницы расположены зеленые зоны, на которых зрители смогут смотреть матчи, сидя на газоне. На территории фан-зоны утсановили экран шириной 15 и высотой 9 м для просмотра матча-открытия турнира.

В Екатеринбурге фан-зона открылась в Центральном парке культуры и отдыха имени В .В. Маяковского. В течение вечера болельщики смогут наблюдать трансляцию церемонии открытия чемпионата мира и матча между сборными России и Саудовской Аравии на большом экране площадью 120 кв. м. "Мы год искали этот экран <…> Это специальная технология, которая позволяет видеть происходящее на экране даже при ярком солнце", - рассказал ТАСС руководитель развлекательной программы фан-зоны Илья Марков.

Вместе со всеми смотреть матчи на большом экране будет лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. "Дома тебе скучновато, не поорешь, на стадионе могут отвлечь и пропустишь гол, а в фан-зоне тебе будут показывать повторы, крупные планы, это дает огромное преимущество. И когда несколько тысяч человек рядом с тобой болеет, это дает полное ощущение присутствия на стадионе", - отметил он.

Для болельщиков приготовили также традиционные уральские пельмени, говяжьи колбаски, окрошку на домашнем квасе,шашлык и узбекский плов.

В Ростове фан-фест будет проходить на центральной площади города - Театральной - где обычно проводятся все значимые праздники. По словам организаторов, фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону за все время работы посетят до 1 млн человек.

Несколько позже открываются фан-зоны в Калининграде и Самаре. В самом западном городе ЧМ-2018 фан-зона официально откроется в 17:00 мск. Гостей, прошедших процедуры досмотра, на площадке встречают городские волонтеры. Звучит музыка, на экране площадью более 100 кв. м, развернутом над главной сценой, транслируются лучшие моменты футбольных матчей чемпионатов мира разных лет, работают кафе, сувенирные лавки.

"Мы пришли посмотреть, что здесь, атмосфера нравится, но все главное еще впереди, увидим", - сказал ТАСС студент Андрей, пришедший на фестиваль болельщиков задолго до его официального открытия в компании друзей.

Тогда же состоится открытие фан-зоны в Самаре (17:00 мск, в 18:00 по местному времени). "В открытии фестиваля примут участие более 600 артистов - это солисты нашего балета, симфонический оркестр филармонии, визитная карточка региона - Волжский народный хор, ансамбль "Волжские казаки" и большое количество других артистов", - журналистам врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Как отметил врио министра, хедлайнером открытия фестиваля болельщиков станет группа "ДДТ". "Всем известно, что лидер группы Юрий Шевчук сам является заядлым болельщиком, поэтому он с удовольствием принял приглашение открыть фестиваль болельщиков в Самаре", - сказал Филиппов.

Фестиваль болельщиков в Самаре пройдет на одной из крупнейших площадей Европы, площади имени Куйбышева в центре города. В дни ЧМ здесь смогут одновременно находиться около 20 тыс. человек.

Города, где не проходят матчи

Фан-зоны также открываются и в тех городах России, в которых не проходят игры чемпионата. Так, в столице Коми Сыктывкаре болельщики смогут посмотреть матчи на территории республиканского центрального стадиона, рассказал ТАСС директор Центра спортивных мероприятий минспорта Коми Валерий Малышев.

"Фан-зона начнет работу сегодня, в 16 часов. Мы организуем прямую трансляцию церемонии открытия чемпионата и матча группового этапа между сборными России и Саудовской Аравии. В целом фан-зона будет работать весь период проведения чемпионата, здесь будут организованы игры и конкурсы для детей с сувенирами и подарками на футбольную тематику. Пройдут матчи среди любителей футбола, причем название команды, за которую будут играть участники, они определят жеребьевкой. Обязательно будут транслироваться все матчи с участием сборной России", - рассказал ТАСС Малышев.

В культурной столице чемпионата мира Владимире начали работать сразу три зоны коллективного просмотра матчей. В Твери фан-зону оборудовали в центре города - Городском саду.

В Ярославле на площадке перед культурно-спортивным комплексом "Вознесенский" пройдет праздничная программа, посвященная открытию чемпионата мира по футболу. Всем желающим будет предложено записать видеообращение к футболистам со словами поддержки. Также на площадке пройдут концерт, конкурсы и соревнования по кикеру, после чего на большом экране начнется трансляция матча Россия - Саудовская Аравия.

Фан-зона для футбольных болельщиков в Белгороде разместилась в городском парке вдоль набережной реки Везелка. Ее благоустройством мэрия совместно с представителями конструкторского бюро "Стрелка" занялась в 2017 году. В итоге кроме мультимедийного экрана размером 9 на 7 м для просмотра матчей жители региона получили благоустроенную набережную с детской площадкой, электромобилями, спортивными городками и велодорожками, фотозонами и безопасным доступом к открытой воде.

На Ставрополье одновременно со стартом первого матча чемпионата мира откроется соломенная фан-зона. Она находится в Грачевском районе на полях крестьянско-фермерского хозяйства Пономаревых. На месте установлен большой экран для трансляций, построена соломенная футбольная арена, установлен четырехметровый соломенный макет кубка FIFA, создан спорт-бар, где болельщики смогут угоститься арбузными и дынными фрешами, овощными и фруктовыми соками.

"Наша неофициальная фан-зона полностью готова к приему болельщиков, прошли необходимые проверки. Трансляция должна пройти без сбоев. Несмотря на то, что соломенная фан-зона создана на поле, необходимое оборудование для трансляций здесь установлено. Думаю, что болельщиков будет много, все- таки нас ждет мировой праздник спорта, интерес к которому очень высок", - сообщил ТАСС инициатор создания площадки фермер Роман Пономарев.

Также фан-зоны начали принимать гостей в Воронеже, Ульяновске, Белгороде, Перми, Барнауле, Новосибирске, Омске и других городах. В Саратове в честь начала чемпионата мира города прошел флеш-моб "Самый длинный пас", в котором приняли участие, по данным администрации города, около 400 человек. Большинство из них - юные болельщики, школьники и детсадовцы.

Футболисты-профессионалы давали школьникам пас длинной 400 м. Последним участником стал трехлетний ребенок он завершил флеш-моб, забив мяч в импровизированные ворота из надувных шаров.