"ВКонтакте" запустила чат-бот для помощи болельщикам на ЧМ-2018

Пользователи смогут получать всю важную информацию о городах и стадионах проведения ЧМ-2018

Социальная сеть "ВКонтакте" и Оргкомитет "Россия – 2018" запустили в сообществе Туристического портала для болельщиков ЧМ по футболу чат-бот, который станет для фанатов проводником во всех городах поведения матчей. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Пользователи смогут получать важную информацию о стадионах Чемпионата мира — их транспортной доступности, режиме работы входных гейтов, активностях и сервисах для болельщиков в дни матчей", - сообщает "ВКонтакте".

Кроме того, чат-бот расскажет пользователям об истории городов-организаторов, мероприятиях для болельщиков, культурной программе, ресторанах поблизости, а также подскажет телефоны экстренных служб.

В преддверии ЧМ по футболу соцсеть также запустила серию масок. Пользователи историй смогут "примерить" образы болельщиков России, Бразилии, Аргентины, Франции и других стран, говорится в сообщении.

Накануне в соцсети также появилась новостная лента с записями о главном международном футбольном турнире. На протяжении всего ЧМ в специальной вкладке будут публиковаться новости по теме, фоторепортажи, интервью и аналитические статьи. В блоке над футбольной лентой будет отображаться актуальная информация о результатах сборных, составах команд, игроках, расписании игр.