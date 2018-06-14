Россияне могут уйти с работы пораньше на ЧМ-2018 только с разрешения работодателя

Ранее глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович попросил работодателей пораньше отпустить своих сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу, если у них есть билеты

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уйти с работы пораньше на первый матч чемпионата мира по футболу 14 июня сотрудники могут только с позволения работодателя, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Работник в течение рабочего времени должен быть на рабочем месте. Отсутствие в рабочее время может быть по уважительным причинам, например болезнь, отпуск. В остальных случаях - по согласованию с работодателем", - ответили в пресс-службе на запрос ТАСС о том, будет ли посещение матча уважительной причиной для досрочного окончания трудового дня.

Ранее председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович подписал служебную записку, в которой попросил работодателей отпустить своих сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии при наличии билета на игру. Открывающая ЧМ-2018 встреча сборных России и Саудовской Аравии пройдет в четверг на московском стадионе "Лужники", начало - в 18:00 мск.