Тренер сборной Ирана считает команду Марокко одним из фаворитов группы В на ЧМ-2018

Специалист отказался комментировать ситуацию с увольнением главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш назвал команду Марокко одним из фаворитов группы В на чемпионате мира в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Санкт- Петербурге.

Сборные Ирана и Марокко сыграют 15 июня в Санкт- Петербурге. Вместе с ними в группе В выступают команды Испании и Португалии.

"У сборной Марокко прекрасная команда, прекрасные игроки, это один из фаворитов в группе, который наряду с испанцами и португальцами может выйти в следующий этап. Мы также признаем, что у сборных Испании и Португалии статус фаворитов, но мы не потерпим, чтобы кто-то говорил, что мы не способны победить. Мы здесь, чтобы соревноваться с фаворитами, и мы надеемся, что футбольные боги примут решение в нашу пользу", - сказал Кейруш.

Он отметил, что придает большое значение первому матчу. "Мы полностью готовы к матчу, мы его с нетерпением ждем. Надеюсь, что мы покажем себя на поле компетентно, и это даст нам возможность завоевать 3 очка", - сказал главный тренер.

Кейруш отказался комментировать ситуацию с увольнением главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.