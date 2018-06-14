Дети дали старт российскому этапу подготовки сборной Японии к ЧМ-2018 по футболу

В столицу Татарстана японская команда прибыла в среду поздно вечером

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Российский этап подготовки сборной Японии к чемпионату мира по футболу ознаменовался встречей команды с воспитанниками академии казанского "Рубина" и их сверстниками из японской школы в Москве. Всего в мероприятии приняли участие около 50 юных поклонников футбола, которые после совместного фотографирования окружили японских игроков с просьбами об автографе, передает корреспондента ТАСС с места событий.

Наибольшей популярностью пользовался бывший игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда, который сейчас выступает за мексиканский клуб "Пачука". "Он самый крутой! - сказал воспитанник школы "Рубина". - Давай, Хонда, беги как "Феррари"!"

"Да нет, сейчас лучший японский футболист - Синдзи Канава", - не согласился с ним его партнер по команде.

В столицу Татарстана японская команда прибыла в среду поздно вечером. В первом занятии в Казани, где японцы будут базироваться на время чемпионата мира, принимают участие все 23 футболиста сборной, с ними к турниру готовится один запасной игрок.

Тренировку на казанском стадионе "Рубин" посетили около 500 человек - именно столько вмещают трибуны, расположенные рядом с футбольным полем.

На чемпионате мира японцы сыграют в группе Н с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград). Японская сборная стала последней из команд, прибывших в Россию для участия в турнире.