Смолов и Головин выйдут в стартовом составе сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Встреча между командами пройдет в четверг на стадионе "Лужники", матч начнется в 18:00 мск

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс- служба российской сборной.