Doni выступит на фан-фесте в Ростове вместо Юлии Чичериной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Исполнитель лейбла Black Star рэпер Doni выступит на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону 15 июня; ранее планировалось, что в этот день должна была выступать рок-певица Юлия Чичерина, чья кандидатура была отклонена ФИФА. Об этом сообщили ТАСС в дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону.

"Произошла корректировка графика. Вместо выступления Чичериной было сдвинуто выступление Doni", - сказал собеседник.

Юлия Чичерина - известная российская рок-певица. На ее канале на Youtube опубликовано несколько песен, посвященных конфликту на юго-востоке Украины, например "На передовой", "Стрела судьбы", "Моя Спарта". В мае 2017 года певица получила паспорт провозглашенной Луганской Народной Республики.

Как ранее сообщал руководитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Павел Гавриков, планируется, что фестиваль болельщиков посетят до 1 млн человек. Сейчас в городе идут работы по подготовке площадки фестиваля. Специально для этого с 13 мая и до окончания чемпионата перекрыли движение по Театральной площади.

На фестивале выступят популярные российские группы - IOWA, "Каста", "Агата Кристи", "Смысловые Галлюцинации" и другие. Кроме того, организаторы дадут возможность выступить на сцене региональным творческим коллективам. Также ожидаются выступления национальных коллективов тех стран, чьи сборные будут играть в Ростове. На фестивале болельщиков будут работать городские волонтеры.

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира.