Ростовская авиакомпания "Азимут" запустит дополнительные рейсы к ЧМ-2018

Время вылетов запланировано таким образом, что болельщики могут совершить перелет после окончания матча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" организует дополнительные рейсы в период чемпионата мира по футболу между Ростовом и Саранском, а также Ростовом и Волгоградом. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе авиакомпании.

"Дополнительно авиакомпания выполнит рейсы Ростов-на- Дону - Саранск - Ростов-на-Дону в дни проведения матчей 17, 19, 25 и 28 июня. Время вылетов запланировано таким образом, что болельщики могут совершить перелет после матча. Также открыты рейсы в Волгоград из Ростова-на-Дону 17, 21, 24 и 28 июня", - говорится в сообщении.

Расписание на этом направлении позволит болельщикам не только посмотреть матчи, но и провести время в городах, принимающих чемпионат мира, увидеть достопримечательности городов-миллионников.

Сейчас авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань. "Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов. Это первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону, с начала эксплуатации Платов обслужил более 1 млн человек.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.