Саммит ОПЕК+

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Путин и саудовский принц готовы сотрудничать во всех областях, но не в футболе
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Президент РФ отметил, что в матче открытия ЧМ должна победить сильнейшая команда

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высказались за сотрудничество двух стран, но успеха на матче открытия ЧМ-2018 пожелали каждый своей команде.

"Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия. Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде, - смеясь сказал президент РФ. - Победит сильнейшая команда".

Глава государства подчеркнул, что "мы выступаем за честный, открытый, красивый спорт". "В любом случае, будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов", - заключил президент.

Наследный принц Саудовской Аравии со смехом воспринял шутку президента. "Как бы там ни закончился сегодняшний матч, мы все равно будем довольны, потому что мы благодаря совместной работе достигаем успехов в различных областях, - сказал он. - Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический и экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем - это будет плюс к тем достижениям, которые мы достигнем".

Путин полностью согласился с такой позицией и обещал совместную работу по важнейшим направлениям. Он также поздравил своего визави с наступающим вечером в четверг праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

"Ваше высочество, мы помним визит короля Сальмана в Москву. Прошу вас передать ему самые наилучшие пожелания, - добавил российский лидер. - Это дало хороший толчок, импульс в развитии наших двусторонних отношений. Они действительно развиваются эффективно в сфере политики, в сфере экономического взаимодействия, нам в этой области еще очень многое надо будет сделать, но уже сейчас ясно, что наше взаимодействие весьма эффективно и полезно как для Саудовской Аравии, так и для РФ".

Саммит ОПЕК+

Наследный принц Саудовской Аравии надеется, что саммит ОПЕК+ пройдет в Эр-Рияде. "Мы очень мы надеемся, что первый саммит ОПЕК+ состоится у нас, в Эр-Рияде", - сказал он. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд напомнил, что в настоящий момент действует историческая договоренность ОПЕК+, государства, входящие в картель ОПЕК и находящиеся за его рамками, совместно работают.

Он отметил, что упомянутый Путиным исторический визит короля Саудовской Аравии был плодотворным и успешным для двух сторон. "За последние годы мы прошли очень длинный путь, большой путь в развитии двусторонних отношений во всех областях: и в политической, и в экономической, и в промышленной, и в нефтяной, - подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии. - Я думаю, что эта плодотворная работа смогла нас спасти, увести от многих опасностей, которые подстерегали нас, и я думаю, что от этого сотрудничества весь мир получил выгоду".

Он пояснил, что имеет ввиду колебания нефтяных котировок, стабилизация которых принесла выгоду для всех стран мира, потребляющих энергоресурсы двух стран. "Мы увидели эти выгоды, и, несомненно, мы хотим продолжить это сотрудничество и идти дальше", - подчеркнул саудовский принц.

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