Робот предсказал победу сборной России в матче открытия ЧМ-2018

В стартовом матче турнира россияне сыграют против команды Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Робот Бакстер, который в прошлом году угадал исход нескольких матчей Кубка конфедераций по футболу, предсказал победу сборной России в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, следует из прямой трансляции "Робостанции", размещенной в социальной сети Facebook.

Перед роботом поставили три полых кубика, в которых лежали листки бумаги. На двух были написаны названия команд матча, на одном - слово "ничья". Робот проанализировал пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы, выбрал кубик сборной России и руками-манипуляторами передал его сотруднику "Робостанции", который озвучил результат.

Чемпионат мира откроется в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" в Москве (начало игры - 18:00 мск).

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