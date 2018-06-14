"Хор Турецкого" даст бесплатный концерт в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах в Москве

Руководитель хора не уточнил дату проведения мероприятия

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" даст в период проведения ЧМ-2018 бесплатный концерт в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. Об этом журналистам в четверг сообщил создатель и художественный руководитель хора, певец Михаил Турецкий.

"Мы дадим бесплатный концерт в фан-зоне на Воробьевых горах. Конкретную дату пока сообщить не могу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Турецкий добавил, что будет болеть за сборные России, Португалии и Германии во время ЧМ-2018. "Я всегда жду на чемпионате мира каких-то откровений, вдруг появится команда, которая удивит", - продолжил он.

Участники хора в рамках пресс-конференции исполнили гимн РФ, чтобы поддержать сборную России.

"Хор Турецкого" состоит из 10 солистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более чем на 10 языках без фонограммы и может заменить своими голосами оркестр. Уникальный музыкальный коллектив имеет необычайно широкий репертуар - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов.

Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив Главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, она рассчитана на 25 тыс. человек. Рядом с ней находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву и, в частности, на стадион "Лужники", где пройдут матчи ЧМ-2018.