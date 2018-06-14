Капитан сборной Египта аль-Хадари заявил о готовности команды к матчу ЧМ с уругвайцами

Он уточнил, что сборная Египта пропустила не так много голов, а "забито было значительно больше"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Самый возрастной футболист чемпионата мира, 45-летний капитан сборной Египта Эссам аль-Хадари заявил о готовности команды к матчу с уругвайцами. Об этом аль-Хадари сообщил на предматчевой пресс-конференции в Екатеринбурге.

Сборная Египта 15 июня проведет матч группового этапа против команды Уругвая на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"Безусловно, вся наша сборная готова дать отпор соперникам. Мы в форме и готовы выступить против любой команды. У нас есть один из лучших игроков мира [Мохаммед Салах]. Готовы играть, готовы побеждать", - сказал аль- Хадари.

Он уточнил, что сборная Египта пропустила не так много голов, а "забито было значительно больше". "Мы всегда работаем над собой и пытаемся сделать что-то лучшее, чтобы наша игра была приятной. Мы всегда помним, кто мы и что нам нужно сделать, у нас нет границ", - сказал аль-Хадари.

Также египтяне сыграют на групповом этапе с командами России 19 июня в Санкт-Петербурге и Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.