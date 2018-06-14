Уральский журналист подарил футболисту сборной Египта Салаху валенки

Салах стал в этом сезоне лучшим бомбардиром английской премьер-лиги и был признан лучшим игроком года в Африке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Журналист в Екатеринбурге передал главному тренеру сборной Египта Эктору Куперу валенки для нападающего Мохаммеда Салаха, который 15 июня отметит день рождения, передает корреспондент ТАСС.

"Мы знаем, что у Мохаммеда Салаха завтра день рождения. Сейчас у нас стоит наше малоснежное уральское лето, и мы решили подарить ему такие валенки. Они сорок шестого размера, если вдруг будет холодно, их можно прямо на бутсы надевать и завтра выходить на тренировку", - сказал, вручая подарок, журналист.

Салах стал в этом сезоне лучшим бомбардиром английской премьер-лиги и был признан лучшим игроком года в Африке.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.