ГИБДД разработала плакаты по безопасности дорожного движения для болельщиков ЧМ-2018

Информационные баннеры разработаны на русском и английском языках

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция создала специальные плакаты с рекомендациями по безопасности дорожного движения для болельщиков ЧМ-2018, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Информационные плакаты с основными рекомендациями по безопасности дорожного движения на русском и английском языках разработаны специально для болельщиков со всех стран мира, приехавших поддержать свои национальные сборные на чемпионате мира по футболу", - сказала Волк.

По ее словам, баннер с призывом уважать правила дорожной безопасности размещен на главной странице официального сайта Госавтоинспекции. "Перейдя в раздел, посетители сайта могут ознакомиться, распечатать или скачать на свои мобильные устройства плакаты с десятью основными правилами дорожной безопасности, которые будут полезны всем категориям участников дорожного движения, - водителям, пассажирам и пешеходам. Информационные материалы доступны на английском и русском языках", - отметила Волк.

Она отметила, что, в частности, водителям адресованы призывы всегда управлять автомашиной в трезвом состоянии, пристегиваться ремнями безопасности, обеспечивать безопасность своих пассажиров, особенно детей, в салоне транспортного средства. В процессе движения рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим, а также отказаться от использования телефона за рулем. "Велосипедистам рекомендуется надевать велошлем и защитную амуницию. Пешеходы при переходе дороги в темное время суток должны использовать световозвращающие элементы", - напомнила представитель МВД.