Футболист сборной Египта Салах тренируется в общей группе перед матчем ЧМ с уругвайцами

Форвард в составе команды отрабатывает удары и занимается физической подготовкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах тренируется в общей группе на стадионе "Екатеринбург-Арена" перед матчем с уругвайцами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч группы А между сборными Египта и Уругвая пройдет 15 июня в Екатеринбурге.

Салах в составе команды отрабатывает удары и занимается физической подготовкой. Ранее на пресс-конференции главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил, что Салах выйдет на матч с командой Уругвая, если не возникнет форс-мажора. По словам тренера, Салах полностью восстановился от повреждения.

Салах в среду приступил к тренировкам впервые после перерыва, связанного с травмой. Он занимался по индивидуальной программе.

Игрок английского "Ливерпуля" Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1). В прошедшем сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах, также он отдал 16 результативных передач. Он был признан лучшим игроком года в Африке и лучшим игроком года в чемпионате Англии.

Также египтяне сыграют на групповом этапе с командами России 19 июня в Санкт-Петербурге и Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.