Уральские мусульмане пригласили египетских футболистов на молитву в честь Ураза-байрам

В трех основных мечетях Екатеринбурга ожидается порядка 10 тыс. прихожан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Мусульмане в Екатеринбурге пригласили египетских болельщиков и игроков ЧМ-2018 совместно провести молитву на Ураза-байрам. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

"Мы общались напрямую с послом Египта и пригласили болельщиков и сборную на молитву Ураза-байрам. Они [болельщики] к себе зовут, хотят провести в гостинице молитву, пока решается как это лучше организовать. Праздничная молитва состоится в 5:30 утра по местному времени", - сказал он.

Также он уточнил, что в трех основных мечетях города ожидается порядка 10 тыс. прихожан.

15 июня будет отмечаться один из главных дней мусульманского календаря - Ураза-байрам, праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.