На тракторе с Ведьмой и верхом на коне: как болельщики добираются до ЧМ-2018

Добраться до России самолетом этим иностранцам показалось слишком просто. Они предпочли велосипед, яхту, трактор, лошадь и даже машину "Нива"

14 июля стартовал чемпионат мира по футболу. Некоторые болельщики из разных стран мира решили, что раз уж они едут в загадочную Россию, надо сделать из путешествия настоящее приключение. "Чемпион" на тракторе "Дедушка чемпион! Уже медаль заслужил", "Дедуль, дуй к нам в Мурманск!" — пишут комментаторы паблика "Obninsk.Name: главные новости Обнинска". "Дедуля" — это 70-летний немец Хуберт Вирт. В Обнинске он был проездом, когда добирался от Пфорцхайма до Москвы на тракторе.

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"Я хотел своими глазами увидеть Россию, — сказал Вирт в интервью НТВ. — Я читал в газетах, как люди собираются вместе и счастливы от таких простых вещей, я хотел так же". Видно, решив, что удовольствие надо растянуть, немец решил поехать на чемпионат мира на тракторе, который на десять лет старше его самого. К трактору приделан фургончик в виде пивной бочки — там обустроена микро-квартирка, в которой немец собирается жить весь чемпионат, не тратясь на отели. На фургончике — табличка "Hallo Moskau!", к трактору прикреплен немецкий флаг, а с собой Вирт взял любимую собаку по кличке Ведьма. Двигался на своем транспорте Вирт медленно — со скоростью 20–30 км/ч. Но добраться до России вовремя успел. "С такими фанатами сборная Германии должна победить", — написали про него в соцсетях. Ну что ж, посмотрим.

На велосипеде за разнообразием На вопрос "как ты добрался до России?" египтянин Мохамед Нуфал может честно ответить: "Велосипедом и немножко самолетом". Самолетом он летел из Иордании в Болгарию — иначе пришлось бы ехать через Сирию, а на это Мохамед не решился. Уже в России ему еще раз пришлось еще раз пересесть в самолет, чтобы добраться до Екатеринбурга. Этот чемпионат мира для египетской сборной стал третьим в истории и первым за 28 лет. Мохамеду 24, он обожает футбол и не поехать на состязание просто не мог. А еще он фотограф, и долгое путешествие себе устроил, чтобы побольше увидеть в дороге. "Тем более что Россия — самая большая в мире страна и очень разнообразная. Каждый регион вашей страны имеет свое культурное и природное своеобразие", — сказал он ТАСС. О своем путешествии Мохамед рассказывает в группе на Facebook. Постит селфи в метро и жалуется на холод — 9 июня температура опустилась до +8 °C. Но пока даже погода не заставила его пожалеть о приезде в Россию.

На коне Карамане Цзин Ли — китаец с российским гражданством, неплохо говорящий по-русски. Его цель — не добраться до России, а посетить города нашей страны, которые будут принимать финальные матчи ЧМ. Путешествие он начал в Карачаево-Черкесии — отправился туда специально, чтобы выбрать лошадь для похода. Хотел было купить, но вместо этого получил коня в подарок. Цзин Ли назвал его Караман: "Кара" — в честь Карачаево-Черкесии, "Ман" — в честь Мурманска: там китаец планирует завершить поход. Путешествие Цзин Ли стартовало еще 21 марта, оно продлится около полугода. На его личной страничке во "ВКонтакте" — множество фотографий. В Волгограде ему, кажется, особенно полюбилась скульптура "Родина-мать зовет!" Судя по его страничке, с июня Цзин Ли на несколько дней в Москве. Постит селфи с Красной площади и пишет, что в городе есть свои плюсы: комары не беспокоят.

В Россию на российской машине Чемпионат проходит в России? Значит, добираться надо на российском авто! Например, на "Ниве". Так, видно, решили болельщики Гретар Йонссон и Крисси Хильмар Кьяртанссон. "Сам автомобиль мы выиграли на конкурсе в Facebook, и все, по сути, начиналось как шутка. Мы все равно собирались на ЧМ, так почему бы не поехать туда на старом русском автомобиле?" — рассказывал Йонссон. И постепенно шутка трансформировалась в идею. "Нива", раскрашенная в цвета исландского флага, должна добраться до Москвы к 16 июня — тогда сборная Исландии сыграет с футболистами из Аргентины. Потом ребята, очевидно, смогут ездить за любимой командой по нашей стране. А чтобы "Нива" не подвела, с собой они взяли инструменты и запчасти.

На яхте от Дуная до Волги Британский продюсер Грэм Кентсли любит Волгоград. В 1993 году местный университет даже присвоил ему почетную докторскую степень. А теперь Кентсли приплыл в Волгоград на собственной яхте Sharlyn. Здесь он посмотрит несколько матчей чемпионата, а затем отправится в Астрахань. Свой поход он назвал "От Дуная до Волги". Судя по Facebook, в России Грэм и его команда мерзнут (2 июня жаловались, что ночью в Волгограде всего +3 °C) и едят борщ с салом и пампушками. Но все главные удовольствия еще впереди.