Парки Москвы подготовили к ЧМ-2018 школу болельщика, арт-объекты и лучшие в истории голы

Желающие увидят двухметровые скульптуры футболистов и смогут научиться оказывать первую помощь на стадионе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Концерты, футбольные мастер- классы, "правильное пространство" для футбольного селфи и многие другие интересные идеи и события предлагают московские парки горожанам и гостям города в дни чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг сообщили ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"На протяжении всего чемпионата болельщики, иностранные туристы, любители футбола и все, кто хотя бы немного интересуется одним из самых популярных видов спорта, смогут принять участие в тематических развлекательных программах в парках Москвы", - рассказали в дирекции.

День открытия

Неофициальное открытие ЧМ-2018 состоится 14 июня в парке "Красная Пресня". Здесь всех приглашают на концерт, где выступят участники проекта "Голос" и "Фабрики звезд". Кроме того, гости смогут поиграть в футбольный бильярд, футбольный дартс, а также взять бесплатные уроки у именитых футболистов на мастер-классе.

Старт чемпионата отпразднуют также в усадьбе "Воронцово". Гости парка смогут увидеть лучшие голы прошедших чемпионатов, комфортно разместившись на пледах и бинбегах, посмотреть выступления чирлидеров, поучаствовать в состязании по чеканке мяча и "сокса".

Выставки, концерты и трансляции

В "Музеоне" к чемпионату открылась выставка "Полимерный офсайд" с двухметровыми скульптурами футболистов, которых можно найти на лужайке парка при входе со стороны Мароновского переулка. Автор скульптур - российский художник Дмитрий Каварга, работающий с направлением science-art, совмещая науку, технологии, искусство и привычные для зрителя формы арт-объектов. После закрытия выставки одна из скульптур экспозиции будет передана в фонд "Музеона".

В саду "Эрмитаж" на этих выходных в рамках фестиваля образования и стритарта MuStEd Fest известный питерский street-art-художник Алексей Барханов создаст объект, посвященный чемпионату мира по футболу. Как рассказали в "Мосгорпарке", идея пока держится в секрете, но известно, что необычное пространство создается специально для самых правильных "футбольных" селфи. Кроме того, в "Эрмитаже" вечером 26 июня состоится большой концерт группы "Чайф" "Аргентина-Ямайка 5:0!".

Посетить фотовыставку "Москва футбольная" можно в Гончаровском парке на аллее у пруда. Также фотовыставки, посвященные футболу, можно будет увидеть в "Зарядье", "Сокольниках", парке Горького и Таганском парке.

Школа юного болельщика и мастер-классы

В Парке Горького открылась школа юного болельщика для детей старше 10 лет. С 11 по 17 июня здесь пройдет цикл лекций и мастер-классов, цель которых - помочь подросткам разобраться в правилах поведения на стадионе, спортивной лексике на английском языке, научиться оказывать первую помощь на стадионе, подготовиться к выкрикиванию слоганов и кричалок. Также в один из дней работы Школы пройдет мастер- класс по футбольному фристайлу.

Научиться играть в футбол также можно в парке "Красная Пресня", где с 9 по 15 июля каждый день будут проходить мастер-классы по футболу для детей с участием профессиональных тренеров ведущих футбольных клубов. В парке "Сокольники" уроки будут давать с 15 по 22 июня. Здесь же 7 июля пройдет первый этап открытого турнира любительских футбольных команд Москвы, второй этап запланирован на 14 июля.