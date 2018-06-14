Главный тренер ФК "Спартак" Каррера пожелал удачи сборной России на ЧМ-2018

В состав сборной России на турнир вошли три представителя "Спартака" - защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера пожелал удачи сборной России на стартующем в четверг чемпионате мира. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

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"Удачи сборной России и футболистам из "Спартака" на чемпионате мира. Желаю вам всего наилучшего", - сказал Каррера.

В состав сборной России на турнир вошли три представителя "Спартака" - защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург), Уругвая (25 июня, Самара).