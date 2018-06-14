Главный тренер сборной Египта не рассчитывает на простой матч с уругвайцами на ЧМ-2018

Сборные Египта и Уругвая сыграют 15 июня в Екатеринбурге

Сборные Египта и Уругвая сыграют 15 июня в Екатеринбурге. Команды выступают в группе А, где также играют сборные России и Саудовской Аравии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая будут непростым для сборной Египта. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер африканской сборной Эктор Купер.

"Легко не будет. Будем играть против сильной команды. Мы подготовились, все будет зависеть от нас, мы настроены на победу", - сказал Купер.

Он добавил, что в течение трех лет сборная Египта придерживается определенной тактики. "Осталось немного времени, чтобы что-то поменять, включить что-то новое, но мы не боялись что-то корректировать, однако кардинально менять ничего не будем. Будем реалистами", - сказал Купер.

По мнению тренера, команда исправила ряд ранее допущенных ошибок. "Мы не можем полностью контролировать человеческий фактор, мы не в силах его исправить. Никаких гарантий нет, все решает человеческий фактор, футбол - не математика", - сказал Купер.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.