Самыми гостеприимными из посещенных 43 стран путешественники назвали Россию, США и Израиль

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Болельщики из Бразилии проехали 43 страны и доехали до Ростова-на-Дону на раритетной машине, чтобы поддержать сборную своей страны на чемпионате мира по футболу. Об этом рассказал ТАСС путешественник Линьо Бергамин.

"Меня зовут Линьо Бергамин, жену - Ванесса Сартори, мы из Бразилии, ехали очень долго - два года и три месяца, посетили 43 страны - Америку, Аляску, Канаду, Египет, Италию, Израиль, Австрия и другие. У нас билеты на пять матчей, после игры Бразилии в Ростове мы поедем на машине в Санкт-Петербург", - рассказал он.

Линьо и Ванесса работали инженерами. По его словам, путешествие они задумали спонтанно. Уже во время поездки они решили посетить матчи чемпионата и поддержать бразильских футболистов. Свою машину 1926 года выпуска Линьо взял из музея, восстановил, и теперь они с женой фактически живут в ней. В Ростове-на-Дону они остановились на базе отдыха Донского государственного технического университета - в пяти минутах ходьбы от стадиона "Ростов-Арена".

"Из 43 стран самыми гостеприимными оказались Россия, США и Израиль. Когда мы были в Россоши (город в Воронежской области), нас пригласили в гости, напоили фермерским молоком, для нас ловили рыбу - это нас поразило", - добавил он.

Как рассказал Линьо, у него есть четыре дня для того, чтобы доехать из Ростова до Санкт-Петербурга и успеть на следующий матч Бразилии. "Всего за время чемпионата проедем на машине около 7 тыс. км", - уточнил он.

Сборная Бразилии на ЧМ

Сборная Бразилии на чемпионате мира в рамках группы E сыграет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону. Футболисты прибыли в Сочи в ночь на понедельник. Команда будет базироваться на курорте во время турнира. Во вторник футболисты провели открытую тренировку на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт".

Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.