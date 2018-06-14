Тренер: Салах сможет выйти на поле в матче против уругвайцев

По словам Эктора Купера, медики дают нападающему выбор - играть или нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, скорее всего, выйдет на поле в матче чемпионата мира по футболу против команды Уругвая, который пройдет на "Екатеринбург-Арене" 15 июня. Об этом заявил в четверг главный тренер сборной Египта Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции.

"Салах хорошо себя чувствует, очень хорошо. Он быстро восстановился, мы обращаем на него большое внимание. Он уже потренировался с нами, надо будет посмотреть, как пройдет сегодняшняя тренировка, и я могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть. Мы все наполнены оптимизмом, и почти уверены, что он будет играть завтра с нами", - сказал Купер.

Он добавил, что медики дают Салаху выбор - играть или нет. "Но я хорошо знаю его, уверен, что он не боится, не опасается. Риски всегда есть, отвернуться от этого нельзя, но с точки зрения его выхода на поле - если он решит выйти, то у него будут полные гарантии", - добавил Купер.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.