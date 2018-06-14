Болельщики из разных стран

Гостей города поприветствовал губернатор Георгий Полтавченко

"Эта площадь видела много болельщиков - она принимала гостей чемпионата мира по хоккею 2016 года, а в прошлом году - болельщиков Кубка Конфедераций. Но сегодня здесь - особые болельщики, самые преданные любители футбола. Я приветствую вас, дорогие друзья!" - обратился к собравшимся губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Болельщики со всего света, от Австралии до Бразилии, собрались в центре Санкт-Петербурга на открытии фан-зоны, организованной к первому в истории России домашнему чемпионату мира по футболу. Старт фестивалю на Конюшенной площади ровно в 13:15 дали несколько тысяч человек.

"Мы с друзьями приехали из Боготы, больше трех лет копили на поездку из Колумбии в Россию, откладывали каждый месяц. Чтобы добраться до Петербурга, мы больше недели ехали по Европе из Мадрида, куда прилетели из Южной Америки. Петербург - очень красивый город, здесь в фан-зоне царит мир, люди со всего света веселятся, общаются друг с другом. Это идеально", - рассказал корреспонденту ТАСС колумбийский болельщик.

Австралийка Ханна приехала в Петербург из Сиднея, для нее это второй мировой чемпионат. "У вас очень красивый город, мне очень нравится быть здесь. До этого я была [на чемпионате] в Бразилии. Буду смотреть в фан-зоне матч команд России и Саудовской Аравии", - сказала она.

Программа для болельщиков

На фестивале болельщиков в Петербурге болельщики смогут не только смотреть матчи - перед ними выступят известные музыканты, в частности Диана Арбенина с группой "Ночные снайперы". Кроме того, фанаты могут сфотографироваться с талисманом турнира - волком Забивакой.

Также в фан-зоне есть поле для мини-футбола, где сами зрители тренируются и соревнуются в искусстве владения мячом. Для фантов открыты закусочные с большими столами под открытым небом.

"Обязаны победить"

Большинство гостей намерены остаться в фан-зоне до вечера, чтобы посмотреть матч сборных России и Саудовской Аравии, который начинается на московском стадионе "Лужники" в 18:00. Известный комментатор, посол города-организатора ЧМ-2018 Геннадий Орлов, выступая перед зрителями, призвал российских футболистов приложить все силы для победы в этом матче. "Сегодня сборная России обязана победить", - сказал Орлов.

С ним согласны большинство зрителей - даже те, кто приехал из-за рубежа: колумбиец Маурисио ждет от России победы со счетом 2:0, а жительница Сиднея Ханна прогнозирует победу россиян со счетом 1:0.

Российские болельщики не строят прогнозов, но желают своей сборной достойно сыграть стартовый матч. "По поводу цифр не знаю, но надеюсь на победу", - поделилась ожиданиями уроженка Петербурга Юля.