Кроос: Йоахим Лёв является топ-тренером, который становится сильнее от турнира к турниру

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв является топовым специалистом, который становится сильнее с каждым крупным турниром. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Тони Кросс.
Лёв возглавляет немецкую сборную с 2006 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году.
"С Лёвом я познакомился в 2010 году, могу сказать, что он развивается как тренер. Если ты являешься главным тренером, ты должен быть открытым новым веяниям. С точки зрения того, как он подходит к тренировочном процессу, того, какой он хочет видеть нашу игру и как он этого добивается, он отличается от того Лёва, который был в 2010 году. Он - топ-тренер", - заявил Кроос.
"С человеческой точки зрения и с точки зрения тренерских качеств Лёв - это очень хороший специалист и человек. От турнира к турниру он становится лучше, умнее, он умеет вселить уверенность в игроков", - добавил защитник национальной сборной Жером Боатенг.
Кроос также отметил хорошие условия на базе в подмосковных Ватутинках, где во время чемпионата мира базируется сборная Германии.
"Все хорошо [в Ватутинках], можно по-разному проводить время, можно заняться чем-то еще, кроме тренировок. Мы здесь проведем много времени, тут хорошая атмосфера, хорошее размещение и хорошая рабочая обстановка. Мы играем в футбол и хотим показать высокий результат, и мы хорошо себя чувствуем здесь", - заявил полузащитник.
Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).