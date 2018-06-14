Кроос: Йоахим Лёв является топ-тренером, который становится сильнее от турнира к турниру

Лёв возглавляет немецкую сборную с 2006 года, под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв является топовым специалистом, который становится сильнее с каждым крупным турниром. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Тони Кросс. Лёв возглавляет немецкую сборную с 2006 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году. "С Лёвом я познакомился в 2010 году, могу сказать, что он развивается как тренер. Если ты являешься главным тренером, ты должен быть открытым новым веяниям. С точки зрения того, как он подходит к тренировочном процессу, того, какой он хочет видеть нашу игру и как он этого добивается, он отличается от того Лёва, который был в 2010 году. Он - топ-тренер", - заявил Кроос.

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