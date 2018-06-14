По данным аэропорта Кольцово, всего заявлено более 150 чартеров с организованными группами болельщиков до 30 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Первый чартерный рейс с болельщиками ЧМ-2018 прибыл из Каира в Екатеринбург. Об этом сообщил в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Чартер из Каира в Екатеринбург является первым в рамках ЧМ с организованной группой болельщиков. У нас уже прибывают болельщики, но это одиночные или небольшие группы регулярными рейсами", - сказали в пресс-службе.

Они уточнили, что чартерный рейс организован египетским национальным перевозчиком EgyptAir. Самолет прилетел в 14:15 (мск).

В пресс-службе аэропорта добавили, что заявлено более 150 чартеров с организованными группами болельщиков до 30 июня. "На 15 июня на время матча мы ожидаем рейс на утренний пик. Соответственно, после матча в течение нескольких часов будет пик на вылет. Это будут чартеры, регулярные рейсы из Екатеринбурга", - пояснили в пресс-службе. В рамках матчей чемпионата 21, 24, 27 июня болельщики будут делать переезды внутри страны в города, где проводятся матчи.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.