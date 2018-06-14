Кроос: немецкие футболисты должны больше верить в себя, чтобы снова стать чемпионами мира

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Каждый футболист сборной Германии должен поработать над верой в себя, чтобы команда смогла снова стать чемпионом мира. Об этом журналистам заявил полузащитник сборной Германии Тони Кросс.
Немецкая сборная, являющаяся действующим чемпионом мира, стартует на мировом первенстве 17 июня матчем со сборной Мексики.
"На таком турнире каждый игрок должен верить в себя. Это то, над чем нужно поработать, то, что должно прийти в ближайших играх. В каждом матче нужно быть лучше, надо верить в себя. Каждый футболист сам работает над этим, я убежден, что все получится, в любом случае мы хотим, чтобы мы снова стали чемпионами мира, поэтому нужно избежать каких-то конфликтов", - сказал Кроос.
"Нам нужно быть сконцентрированными на игре с мексиканцами. Гарантий, что в этом году мы повторим успехи прошлых лет, нет, но, тем не менее, мы будем стараться", - добавил он.
Помимо команды Мексики, на групповом этапе чемпионата мира немцы сыграют со сборными Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).