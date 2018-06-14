Кроос: немецкие футболисты должны больше верить в себя, чтобы снова стать чемпионами мира

Немецкая сборная, являющаяся действующим чемпионом мира, стартует на мировом первенстве 17 июня матчем со сборной Мексики

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Каждый футболист сборной Германии должен поработать над верой в себя, чтобы команда смогла снова стать чемпионом мира. Об этом журналистам заявил полузащитник сборной Германии Тони Кросс.

"На таком турнире каждый игрок должен верить в себя. Это то, над чем нужно поработать, то, что должно прийти в ближайших играх. В каждом матче нужно быть лучше, надо верить в себя. Каждый футболист сам работает над этим, я убежден, что все получится, в любом случае мы хотим, чтобы мы снова стали чемпионами мира, поэтому нужно избежать каких-то конфликтов", - сказал Кроос.

"Нам нужно быть сконцентрированными на игре с мексиканцами. Гарантий, что в этом году мы повторим успехи прошлых лет, нет, но, тем не менее, мы будем стараться", - добавил он.

Помимо команды Мексики, на групповом этапе чемпионата мира немцы сыграют со сборными Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).