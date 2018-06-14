историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
14 июня, 15:00
Кроос: немецкие футболисты должны больше верить в себя, чтобы снова стать чемпионами мира
Тони Кроос
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
Немецкая сборная, являющаяся действующим чемпионом мира, стартует на мировом первенстве 17 июня матчем со сборной Мексики

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Каждый футболист сборной Германии должен поработать над верой в себя, чтобы команда смогла снова стать чемпионом мира. Об этом журналистам заявил полузащитник сборной Германии Тони Кросс.

Немецкая сборная, являющаяся действующим чемпионом мира, стартует на мировом первенстве 17 июня матчем со сборной Мексики.

Смотрите также
Роберто Карлос: ЧМ в России будет похож на бразильский карнавал

"На таком турнире каждый игрок должен верить в себя. Это то, над чем нужно поработать, то, что должно прийти в ближайших играх. В каждом матче нужно быть лучше, надо верить в себя. Каждый футболист сам работает над этим, я убежден, что все получится, в любом случае мы хотим, чтобы мы снова стали чемпионами мира, поэтому нужно избежать каких-то конфликтов", - сказал Кроос.

"Нам нужно быть сконцентрированными на игре с мексиканцами. Гарантий, что в этом году мы повторим успехи прошлых лет, нет, но, тем не менее, мы будем стараться", - добавил он.

Помимо команды Мексики, на групповом этапе чемпионата мира немцы сыграют со сборными Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Смолов и Головин выйдут в стартовом составе сборной России на матч открытия ЧМ-2018
14 июня, 16:30
Футболист сборной Египта Салах тренируется в общей группе перед матчем ЧМ с уругвайцами
14 июня, 16:04
Парки Москвы подготовили к ЧМ-2018 школу болельщика, арт-объекты и лучшие в истории голы
14 июня, 15:56
Болельщики из Бразилии два года ехали на машине в Ростов, чтобы поддержать свою сборную
14 июня, 15:46
Что пишут о России в соцсетях прибывшие на ЧМ-2018 футболисты
14 июня, 15:42
Главный тренер ФК "Спартак" Каррера пожелал удачи сборной России на ЧМ-2018
14 июня, 15:40
Главный тренер сборной Египта не рассчитывает на простой матч с уругвайцами на ЧМ-2018
14 июня, 15:33
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White