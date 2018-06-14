В Viber появилась функция для прогноза результатов матчей ЧМ по футболу

Пользователи со всего мира могут общаться в автоматически обновляемой "Таблице лидеров"

Приложение Viber запустило в групповых чатах новую функцию, позволяющую делиться своими прогнозами результатов матчей ЧМ – 2018. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы тоже фанаты футбола и считаем своим долгом подарить любителям спорта со всего мира новые возможности общаться и выражать эмоции в чатах Viber", - отметил гендиректор компании Джамел Агауа.

Прогнозы пользователей со всего мира будут фиксироваться в автоматически обновляемой "Таблице лидеров", которая также позволяет в режиме реального времени следить за ходом матчей, просматривать результаты и рейтинги непосредственно в приложении.

Специально разработанный чат-бот будет оповещать болельщиков о результатах матчей, а также напоминать о возможности сделать новые ставки. Пользователи, чьи прогнозы подтвердятся, получат от Viber призы.

Запуск "Таблицы лидеров" приурочен к ЧМ - 2018 по футболу в России.

Кроме того, в приложении появился специальный футбольный стикерпак на русском языке. В Viber отметили, что компания стремится поддержать футбольных болельщиков из всех стран, в том числе и российских пользователей, которые недавно столкнулись с проблемами доступа к сервису. Таким образом компания выразила России свою поддержку.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В мачте открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.