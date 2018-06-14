Перуанский журналист-иллюзионист будет работать на ЧМ-2018 в России

В арсенале перуанского журналиста фокусы с картами, монетами, веревками, банкнотами и другими подручными предметами

КАЗАНЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перуанский журналист Эрнесто Николас, приехавший в Россию освещать чемпионат мира, на свой родине известен тем, что снимает видеосюжеты на футбольную тематику, в которых зачастую развлекает своих героев различными фокусами. Николас является искусным иллюзионистом, что он продемонстрировал во время общения с другими журналистами, в числе которых оказался и корреспондент ТАСС.

"У меня в Перу есть свое шоу на телевидении, плюс веду канал на YouTube. Частенько навещаю перуанских футболистов в Европе, делаю про них сюжеты, кроме того, стараюсь посещать все матчи своей сборной. Работаю у бровки и в микст-зоне, записываю с ними интервью и удивляю их своим умением", - рассказал Николас.

В арсенале перуанского журналиста фокусы с картами, монетами, веревками, банкнотами и другими подручными предметами. "Хватит ли мне волшебства, чтобы сделать сборную Перу чемпионом мира? Думаю, что да", - сказал журналист-иллюзионист.

Сборная Перу выступит на чемпионате мира впервые с 1982 года, ее соперниками по группе С станут команды Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).